وزير العدل التركي يلمّح إلى إمكانية ترشح أردوغان لولاية جديدة

ألمح وزير العدل التركي أكين جورليك، يوم الجمعة، إلى إمكانية تولي الرئيس رجب طيب أردوغان ولاية إضافية، بعدما قاد البلاد منذ عام 2003.

وخلال اجتماع للحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، في ولاية أضنة جنوب تركيا، قال جورليك إن انتخابات ستُجرى في عام 2028 "لإعادة انتخاب رئيسنا".

ولم يذكر جورليك اسم أردوغان، الذي لن يُسمح له، في الظروف العادية، بالترشح مجدداً للرئاسة في انتخابات تُجرى في موعدها المعتاد.

وأمس، قال مستشار أردوغان، محمد أوتشوم، إنه (أردوغان) سيترشح "للمرة الأخيرة" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا خلال مايو 2028.

بموجب الدستور الحالي، لا يمكن لأردوغان الترشح مجدداً إلا إذا دعا البرلمان إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل ذلك، أو جرى تعديل الدستور.

ويتولى أردوغان السلطة منذ أكثر من 23 عاماً، إذ شغل في البداية منصب رئيس الوزراء قبل انتخابه رئيساً للمرة الأولى في عام 2014.

ومنذ تطبيق النظام الرئاسي في عام 2018، يتمتع بصلاحيات واسعة، تشمل نفوذاً كبيراً في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة.