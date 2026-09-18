تقارير: مودريك كان يُفضل الانتقال إلى أرسنال بدلا من تشيلسي

كشف داريو سرنا، المدير الرياضي السابق لنادي شاختار دونيتسك، أن الأوكراني ميخايلو مودريك كان يفضل الانتقال إلى أرسنال على حساب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2023، وذلك بعد تواصله مع الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق اللندني.

وقال سرنا إن رغبة مودريك في الانضمام إلى أرسنال لم تكن كافية لإتمام الصفقة، بعدما تقدم تشيلسي بعرض مالي أكبر لنادي شاختار، وهو ما حسم وجهة اللاعب في النهاية.

وأوضح سرنا في تصريحات نقلها موقع "ذا تاتش لاين": «تشيلسي قدم عرضًا أفضل بكثير لشاختار من أرسنال، ولم يكن بإمكاننا قبول عرض أقل من الذي قدمه تشيلسي».

وكان مودريك قد اقترب في البداية من الانتقال إلى أرسنال، قبل أن يدخل تشيلسي بقوة في المفاوضات ويحسم الصفقة لصالحه، لينضم اللاعب الأوكراني إلى صفوف «البلوز» في يناير 2023 في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 88 مليون جنيه إسترليني، شاملة الإضافات.

وجاء انتقال مودريك إلى تشيلسي بعد منافسة قوية مع أرسنال، الذي كان يسعى لتعزيز خطه الهجومي باللاعب الأوكراني، إلا أن العرض المالي الأعلى الذي قدمه تشيلسي لشاختار أسهم في تغيير مسار الصفقة.