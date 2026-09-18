-خرما يفتتح الأمسية بـ«بدر» ويقدم أعمالا من مراحل مختلفة في مشواره تمتد من «First Voyage» إلى أفق

-علياء ندى تشارك في «أيها القلب» و«نروح لبعيد» في ختام الجزء الأول من الحفل

يحيي المؤلف والموسيقار هشام خرما، مساء اليوم الجمعة، حفله على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وضم الجزء الأول من الأمسية 11 عملا موسيقيا وغنائيا من مراحل مختلفة في تجربته، بداية من «بدر»، وصولا إلى «أيها القلب» و«نروح لبعيد» بمشاركة الفنانة علياء ندى.

وافتتح خرما الجزء الأول بمقدمة «بدر»، قبل أن يقدم «الأندلس»، ثم «First Voyage – الرحلة الأولى»، و«Valley of the Kings – وادي الملوك»، و«Hope – أمل»، وفق قائمة الأعمال الخاصة بالجزء الأول من الحفل.

ويحمل هذا الاختيار أعمالا تمتد عبر سنوات مختلفة من تجربة خرما؛ إذ تعود «First Voyage» إلى ألبومه الذي حمل الاسم نفسه وصدر عام 2010، بينما جاءت «بدر» ضمن ألبوم «اليقين» الصادر عام 2016.

كما قدم خرما خلال الجزء نفسه «الأندلس» و«أمل»، وهما من ألبوم «كن» الصادر عام 2019، والذي يضم أيضا «الحكاية»، التي حضرت بدورها ضمن برنامج الليلة.

وحضرت «وادي الملوك» ضمن الاختيارات الموسيقية في الجزء الأول، وهي المقطوعة التي طرحها خرما كعمل منفرد عام 2021، لتصبح لاحقا ضمن أعماله المتداولة على منصات الموسيقى.

وتواصل البرنامج بمقطوعات «أفق»، و«الحكاية»، و«خلخال»، و«مدار»، في تنقل بين أعمال من مراحل متباعدة نسبيا في مشوار خرما، إذ طرحت «خلخال» كعمل منفرد في يوليو 2023، فيما جاءت «أفق» و«مدار» ضمن ألبوم «Ufuq – أفق» الذي طرحه عام 2025.

وشاركت الفنانة علياء ندى في الجزء الأول من الحفل من خلال «أيها القلب»، بحسب برنامج الأمسية، وهي الأغنية التي أصدرها خرما للمرة الأولى عام 2025 بصوت أميمة الجوهاني، ضمن ألبوم «أفق».

واختتم برنامج الجزء الأول بأغنية «نروح لبعيد» بمشاركة علياء ندى أيضا، وهي من الأعمال التي طرحها خرما في أبريل 2024 في نسختها الأصلية بالتعاون مع المغنية وعازفة الكمان اللبنانية جوانا مرقص، التي كتبت كلماتها وغنتها، فيما وضع خرما الألحان والتوزيع.

وجمع الجزء الأول بذلك بين مقطوعات تعود إلى البدايات الأولى لخرما، وأعمال من ألبومات «اليقين» و«كن» و«أفق»، إلى جانب أعمال منفردة صدرت خلال السنوات الأخيرة، في برنامج اعتمد فعليا على 11 عملا هي: «بدر»، و«الأندلس»، و«الرحلة الأولى»، و«وادي الملوك»، و«أمل»، و«أفق»، و«الحكاية»، و«خلخال»، و«مدار»، و«أيها القلب»، و«نروح لبعيد».