المستشارة الألمانية السابقة ميركل تصوت بالفعل في انتخابات برلين

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صرّح مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، رداً على استفسار، بأنها أدلت بصوتها بالفعل في انتخابات برلمان ولاية برلين (برلمان برلين)، موضحاً أنها صوتت عن طريق البريد.

وكانت ميركل، 72 عاماً، على رأس الحكومة الألمانية من عام 2005 إلى 2021.

وتنتخب برلين برلماناً جديداً للولاية يوم الأحد.

ووفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، يخوض حزب اليسار والاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تنتمي إليه ميركل، ويقوده حالياً على المستوى الاتحادي المستشار فريدريش ميرتس، سباقاً متقارباً للغاية.

وتتزايد نسبة الناخبين الذين يدلون بأصواتهم عبر البريد في برلين.

وبلغت هذه النسبة 29.2% في انتخابات مجلس النواب عام 2016، وفقاً لمدير انتخابات برلين شتيفان برويكلر.

وارتفعت إلى 46.8% في عام 2021، ثم بلغت 44.5% في عام 2023.