يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، الطقس حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما تكون حالة الطقس ليلًا معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

العاصمة الجديدة 33 21

6 اكتوبر 32 21

بنهــــا 31 22

دمنهور 30 21

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 31 22

بلطيم 30 22

المنصورة 31 21

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 31 21

طنطا 31 21

دمياط 30 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 23

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 32 23

نخل 31 17

كاترين 28 15

الطور 33 25

طابا 31 22

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 35 25

الاسكندرية 29 21

العلمين الجديدة 28 20

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 31 20

رأس غارب 35 26

سفاجا 35 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 27

حلايب 34 28

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 36 27

أبرق 35 26

جبل علبة 35 26

رأس حدربة 34 27

الفيوم 33 21

بني سويف 33 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 23

قنا 39 25

الأقصر 39 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 37 24

أبوسمبل 41 26