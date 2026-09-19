السعودية: زوال الخطر في جدة والطائف وينبع والعلا وخميس مشيط

أعلن الدفاع المدني السعودي، الجمعة، "زوال الخطر" في محافظات جدة والطائف وينبع والعلا وخميس مشيط، بعد إطلاق إنذارات تحذيرية فيها عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

وفي تدوينات منفصلة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال الدفاع المدني (الحماية المدنية)، إن "الخطر زال" في المحافظات الخمس، دون توضيح طبيعته.

وقبل ذلك، أعلن الدفاع المدني إطلاق إنذارات في جدة والطائف وينبع والعلا وخميس مشيط للتحذير من خطر، داعيا السكان إلى اتباع التعليمات المرفقة بالتنبيهات.

ولم يوضح الدفاع المدني طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق الإنذارات، كما لم يذكر تفاصيل بشأن وقوع أضرار أو إصابات.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات السعودية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط شظايا مسيّرة حوثية أثناء اعتراضها في سماء محافظة الطائف.

وخلال الأيام الأخيرة، أطلقت السلطات السعودية تحذيرات مماثلة في عدد من المناطق، بينها أبها وخميس مشيط، قبل إعلان زوال الخطر فيها بعد ذلك.

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت جماعة الحوثي ما سمته "حظرا بحريا" على السعودية، قبل أن تعلن لاحقا استهداف سفن ومواقع سعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.