زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على سد عجز الموازنة الفلكي

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عجز موازنة بلاده بأنه "فلكي"، قائلاً إن حكومته تعمل على عدد من المقترحات لمعالجة هذا العجز.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين على هامش قمة "الثمانية الكارباتية" التي دعا إليها في منطقة إيفانو-فرانكيفسك الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنه تم التوصل بالفعل إلى عدد من الاتفاقات.

وتضم مجموعة الكارباتية أوكرانيا و7 دول مجاورة لها.

وأشار إلى مكالمة هاتفية جرت أمس الخميس، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد أن حوّلت بروكسل 3.3 مليار يورو إضافية "3.8 مليار دولار" إلى كييف. وقال الرئيس الأوكراني إن هذه الأموال ستُوجَّه فوراً إلى إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وكانت شركة الإنشاءات "أوسترادا" قد أعلنت أمس الخميس، أنها في طور إيقاف العمل في مشاريع ممولة من الدولة بسبب تجميد حكومي للمدفوعات.

وأفادت وكالة "إنترفاكس-أوكرانيا" للأنباء بأن شركة الطرق والهندسة المدنية استحوذت على نحو 30% من إجمالي أعمال أكبر 10 شركات إنشاءات في أوكرانيا في عام 2025.