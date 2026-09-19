عمرو أديب عن عودة شخصيات من الخارج: وماذا عن المصريين اللي دفعوا ثمن الإرهاب؟

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن رفضه عودة شخصيات قال إنها حرضت على الدولة المصرية من الخارج، تحت شعار التسامح ومبدأ «عفا الله عما سلف»، متسائلًا عن حقوق ومشاعر أكثر من 120 مليون مصري، ممن بقوا داخل البلاد وتحملوا تداعيات الإرهاب وآثاره الاقتصادية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر «إم بي سي مصر»، أن «هناك ما يشبه الموسم الذي له علاقة بمقولات تسامح مصر»، مع تكرار عبارات مثل «مصر المتسامحة، الطيبة، التي تحتضن أبناءها، مصر التي لا ترفض أحد»، مضيفًا: «ويبدو أن آفة حارتنا النسيان».

ودعا أديب إلى التذكير بما شهدته مصر من أعمال إرهابية خلال السنوات التي أعقبت عام 2013، مشيرًا إلى وقوع 232 عملية إرهابية خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2013، أسفرت، بحسب الأرقام التي عرضها، عن استشهاد 195 من رجال الجيش والشرطة و802 من المواطنين المصريين.

وأوضح أن عام 2014 شهد وقوع 182 عملية إرهابية، سقط خلالها 157 شهيدًا من الجيش و41 مواطنًا، بينما شهد عام 2015 وقوع 310 عمليات إرهابية، واستشهاد 178 من عناصر الجيش والشرطة و318 مدنيًا.

وأضاف أن عام 2016 سجل 243 عملية إرهابية، واستشهاد 273 من الجيش والشرطة و79 مدنيًا، فيما شهد عام 2017 وقوع 169 عملية إرهابية، استشهد خلالها 185 من الجيش والشرطة و144 مدنيًا.

ولفت أديب إلى ما وصفه بتكرار الحديث حاليًا عن عودة بعض الأشخاص من الخارج، والترويج لعبارات من قبيل «فلان مصر وحشته وعايز يرجع»، أو «بقى كويس وبيقول مصر وحشاني»، والمطالبة بعودتهم تحت مبرر «عفا الله عما سلف».

وأكد رفضه لمبررات من يخرجون للحديث من الخارج قائلين إنهم لم يفعلوا شيئًا وإنهم كانوا طوال الوقت يحبون بلدهم، متسائلًا: «طالما بتحب مصر بقالك 15 سنة برا بتعمل إيه؟ إعارة؟ كنت بتدرس فرنساوي؟ إيه الرسالة اللي بتبعتها!».

وتابع: «اعمل أي حاجة، وسافر برة شوية، عيط شوية، اعمل فيديوهين، واللي قعدوا في مصر وسفوا التراب وشافوا الإرهاب ودفعوا النتائج الاقتصادية للـ12 سنة اللي فاتوا؟».