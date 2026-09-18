رئيس شعبة المخابز: تطبيق الدعم النقدي قد يتأخر 3 أشهر عن موعده في 2027

قال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن التحول المرتقب في منظومة دعم الخبز يرتكز على تغيير طبيعة الدعم المخصص للمواطنين من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وأضاف فكري، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، أن وزير التموين وجه ببدء تطبيق التحول إلى الدعم النقدي اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مشيرًا إلى أنه جرى خلال الأيام القليلة الماضية الحديث عن إمكانية استمرار العمل بالمنظومة الحالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، على أن يبدأ تطبيق الدعم النقدي بعد ذلك.

وأكد أن المواطن مستمر حتى الآن في صرف رغيف الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا عبر البطاقة التموينية، بالمواصفات والآلية ذاتها، حتى إشعار آخر وصدور قرارات جديدة.

وأشار إلى عدم اتضاح الآلية التنفيذية لكيفية تقديم الدعم النقدي على أرض الواقع، في ظل عدم صدور قرار وزاري بهذا الشأن حتى الآن.

* أسعار الخبز والأوزان

وأوضح رئيس شعبة المخابز أن سعر رغيف الخبز بوزن 80 جرامًا يبلغ جنيهين، ووزن 60 جرامًا جنيهًا ونصف الجنيه، ووزن 40 جرامًا جنيهًا واحدًا.

وبالنسبة إلى الخبز الإفرنجي، يبلغ سعر الرغيف وزن 50 جرامًا جنيهين، ووزن 40 جرامًا جنيهًا ونصف الجنيه، ووزن 30 جرامًا جنيهًا واحدًا.

وشدد على أن أي مخبز يخالف هذه الأوزان والأسعار يعرض صاحبه للعقوبة، لافتًا إلى أن صاحب المخبز يحق له إنتاج أوزان أكبر من الخبز السياحي، حال رغبة الزبون في ذلك، شريطة توفير الأوزان المطلوبة وفقًا للتوجيه الوزاري.

* المخابز تطالب بتعديل تكلفة الإنتاج

وقال فكري إن أصحاب المخابز يعانون من تأثير التضخم على تكلفة الإنتاج، في ظل تحرك أسعار الدقيق والخميرة والكهرباء والسولار، إلى جانب زيادة أجور العمال نتيجة ارتفاع تكاليف المواصلات.

وأكد أن التكلفة الحالية «متغيرة وليست ثابتة»، مطالبًا بضرورة إعادة النظر فيها كل 3 أشهر على الأقل لمواكبة معدلات التضخم.

وأوضح أن أصحاب المخابز طالبوا الوزارة مؤخرًا بتعديل سعر التكلفة بنسبة 40%، إلا أن الوزير وافق على زيادة بنسبة 10%، في إشارة إلى قيمة الدعم الذي تدفعه الدولة للمخابز.