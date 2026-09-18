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نشرت وزارة الحرب الأمريكية، الجمعة، المجموعة السادسة من الوثائق المتعلقة بـ"الأجسام الطائرة المجهولة" و"الظواهر الجوية غير المحدد ماهيتها".

وتضمنت الوثائق الجديدة، تسجيل مقطع فيديو يعود لعام 1952 يظهر "أجساما تبدو وكأنها تحركت في سرب" فوق ولاية يوتا غربي البلاد.

وجاء نشر الوثائق الجديدة في إطار توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع السرية عن الملفات الحكومية المتعلقة بهذه الظواهر وإتاحتها للرأي العام.

وتضمن الأرشيف المنشور ضمن "الدفعة السادسة" مجموعة من الوثائق ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، بينها تقرير نفقات يعود لعام 2008 يوثق أبحاثا حكومية بنحو 22 مليون دولار تناولت "بعض الظواهر الجوية غير المفسرة".

وقال متحدث البنتاجون شون بارنيل، في تصريح صحفي، إن العمل جارٍ على الجزء التالي من الملفات.

وأشار بارنيل، إلى أن الوزارة ستواصل نشر دفعات جديدة بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

وفي فبراير الماضي، أعلن ترامب، أنه سيصدر توجيهات للوزارات والمؤسسات المعنية لتحديد الملفات المتعلقة بالكائنات الفضائية والأجسام الطائرة المجهولة وبدء عملية نشرها.

ونشر البنتاجون السلسلة الأولى من الوثائق الخاصة بـ"الأجسام الطائرة المجهولة" و"الظواهر الجوية غير المحدد ماهيتها" في 8 مايو الماضي، فيما نشر السلسلة الخامسة منها في 7 أغسطس.

وتتضمن الوثائق المتاحة عبر الموقع الإلكتروني "war.gov/UFO/" عشرات التسجيلات والصور، إلى جانب شهادات مباشرة من أفراد عسكريين ومدنيين، وسجلات التحقيقات، والتقارير الرسمية.