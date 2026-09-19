أمين عام الأمم المتحدة يحث أمريكا على التراجع عن رفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرة دخول

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها رفض منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول، قائلا إن القرار قد يقوض "العمل السليم" للمنظمة.

وقال المتحدث باسم جوتيريش في نيويورك، إنه يأسف لقرار الولايات المتحدة، وإنه يشعر بالقلق إزاء تداعياته.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن "الأمين العام يحث الدولة المضيفة على ضمان إصدار تأشيرات الدخول لجميع الوفود، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية المقر، وسيواصل التواصل مع السلطات الأمريكية لتحقيق هذا الهدف."

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع تمديد العقوبات التي تمنع منح تأشيرات دخول لممثلي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، وعزت ذلك إلى عدم إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات، وعدم امتثالها للالتزامات التي تعهدت بها للولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، من المرجح ألا يتمكن عباس، الذي يرأس السلطة الفلسطينية، من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيويورك.