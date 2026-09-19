 مقتل شخصين في قصف روسي لخاركيف وأوديسا - بوابة الشروق
السبت 19 سبتمبر 2026 12:14 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

مقتل شخصين في قصف روسي لخاركيف وأوديسا

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 11:39 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 11:39 م

أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد أكبر بكثير في أحدث الضربات الروسية على أوكرانيا.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة بالاكليا الأوكرانية، فيتالي كارابانوف، مقتل شخصين في هجوم في منطقة خاركيف شرقي البلاد.

وأصيب شخصان آخران في الضربة، التي تسببت أيضا في اندلاع حريق في موقع سقوطها.

واتهم كارابانوف روسيا باستهداف المدنيين عمدا، لكنه لم يذكر تفاصيل عن الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

كما قصف الجيش الروسي أيضا مدينة أوديسا الساحلية مجددا.

وقال حاكم ‌منطقة أوديسا، أوليه كيبر، في منشور على تطبيق "تليجرام"، إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا، وتعرض مبنى إداري للأضرار.

وأشار كيبر في منشوره إلى أن روسيا شنت ضربة ثانية بينما كان عمال الإنقاذ في الموقع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك