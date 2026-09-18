منتخب الشاطئية يطمئن على جاهزية لاعبيه ببرنامج طبي وتكتيكي

واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، بإجراء فحوص طبية شاملة للاعبين، إلى جانب خوض مران تكتيكي مساء اليوم الجمعة، ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا.

وأجرى لاعبو المنتخب الكشف الطبي تحت إشراف الدكتور محمد أكمل، طبيب الفريق، بهدف الاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من جاهزيتهم قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

وشملت الفحوص قياسات بدنية، إلى جانب فحوص للقلب تضمنت الإيكو ورسم القلب، بالإضافة إلى التحاليل الطبية اللازمة، للوقوف على الحالة الصحية والبدنية لكل لاعب.

وعلى الجانب الفني، قاد أحمد عبد الرازق، المدير الفني لمنتخب الشاطئية، مرانًا تكتيكيًا ركز خلاله على شرح وتحفيظ اللاعبين عددًا من الجمل والخطط الفنية، استعدادًا لتطبيقها خلال المباريات الرسمية.

كما أجرى الجهاز الفني تقسيمات بين أكثر من فريق خلال المران، بهدف متابعة المستويات الفنية والبدنية للاعبين وتقييم جاهزيتهم خلال فترة المعسكر.

ويأتي معسكر منتخب الشاطئية ضمن التحضيرات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في السنغال خلال نوفمبر المقبل، والمؤهلة بدورها إلى كأس العالم المقرر إقامته في البرازيل العام المقبل.

وكان المعسكر قد انطلق مساء الخميس، ومن المقرر أن يستمر حتى الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمنافسات المقبلة.