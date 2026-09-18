دي فانس يصف الديمقراطيين بـ«المجانين» في تجمّع انتخابي لدعم المرشحين الجمهوريين بولاية آيوا

دافع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم الجمعة، بشدة عن سياسات إدارة ترامب وعن مرشحي الحزب الجمهوري في آيوا المدرجين على بطاقة الاقتراع المقرر في نوفمبر المقبل، مؤكداً أن الديمقراطيين تحوّلوا إلى حزب "المجانين"، وذلك في ثاني زيارة له هذا العام إلى الولاية ذات الثقل السياسي.

وخلال وجوده في آيوا، حاول فانس إضفاء صبغة وطنية على الانتخابات، من خلال إقحام مرشحين ديمقراطيين من ولايات أخرى مثل كنساس وتكساس ونيويورك، في وقت تسعى فيه القائمة الانتخابية للحزب الديمقراطي في الولاية إلى إبقاء تركيزها على الشأن المحلي.

ولكنه وجّه سيلاً من الانتقادات إلى الديمقراطيين في آيوا، قائلاً إن مرشحهم روب ساند لمنصب الحاكم، "سياسي محترف" وليس معتدلاً، خلافاً لصورته العامة التي يظهر بها.

وقال فانس للحشد الذي تجمع في مركز ميد-أميركا في كاونسل بلافس، الواقعة على الحافة الغربية للولاية التي كانت ذات يوم معقلاً للجمهوريين : "لنُرسل المجانين بعيداً، ولنُخرجهم من واشنطن العاصمة، ولنُخرجهم من دي موين".

ووجدت آيوا نفسها هذا العام أمام سباقات تنافسية على مقعد مجلس الشيوخ ومنصب الحاكم.