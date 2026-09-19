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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن بوست: عدد الأمريكيين القتلى بحرب إيران يتجاوز الأرقام المعلنة

واشنطن - الأناضول
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 11:38 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 11:38 م

ادعت صحيفة "واشنطن بوست"، أن عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا خلال المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يتجاوز ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للرأي العام.

جاء ذلك في خبر خاص للصحيفة الأمريكية، نقلا عن 6 مسؤولين أمريكيين مطلعين على الموضوع.

وقالت الصحيفة، إن الجيش الأمريكي فقد 22 جنديا على الأقل ممن يعملون في قواعد مختلفة بالمنطقة خلال المواجهات مع إيران، وهو ما يتجاوز حصيلة الـ18 جندياً المدرجة في البيانات الرسمية الصادرة عن البنتاجون للرأي العام.

ولفت المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة إلى أن عدم الإفصاح عن بعض الخسائر البشرية في البيانات الرسمية أثار "خيبة أمل".

من جانبه، أوضح أحد المسؤولين أن حالات الوفاة غير المعلنة ليست كلها "مرتبطة مباشرة بالقتال"، بل تتعلق بمتعاقدين يعملون لصالح الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط خلال الصراع المستمر.

وحتى الجمعة، تُظهر قاعدة بيانات وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بالخسائر العسكرية مقتل 18 جندياً أمريكياً منذ بدء المواجهات مع إيران.

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