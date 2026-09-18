سوريا: القبض ‏على 5 من ضباط سلاح الجو في نظام الأسد

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس السورية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب القبض على 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في نظام الأسد شاركوا في التخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات قصف جوي أسفرت عن خسائر بشرية واسعة، وتدمير أحياء سكنية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن قائد الأمن الداخلي في طرطوس العقيد عبد العال محمد عبد العال قوله، في بيان صحفي اليوم الجمعة: "ضمن جهودنا المتواصلة لملاحقة المتورطين في إدارة وتنفيذ الهجمات الجوية ضد الشعب السوري، نفذت وحداتنا المختصة، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة، أفضت إلى إلقاء القبض على خمسة من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام البائد".

وأضاف أن التوقيفات طالت طيارين وقيادات ميدانية وضباطاً في غرف العمليات، وهم اللواء محمد فجر علي، والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا، والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح، والعقيد محمد علي سليم، والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن.

وأشار إلى أن التحريات والسجلات العسكرية أظهرت ‏تورط الموقوفين، كلٌّ بحسب موقعه ومسؤوليته في التخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات القصف الجوي، والاستفادة من سلاح الجو والقواعد الجوية ومراكز التوجيه الميداني لتنفيذ غارات قتالية مكثفة استهدفت مناطق مأهولة، وأسفرت عن تدمير أحياء سكنية وبنى تحتية، وتهجير قاطنين قسراً، إضافة إلى خسائر بشرية واسعة جراء استهداف المناطق المأهولة".

ولفت إلى أن التحقيقات تتواصل مع الموقوفين لحصر مسؤولياتهم الجنائية عن الغارات والانتهاكات المنسوبة إليهم، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية"، مشدداً على أنه لا إفلات للمجرمين من المساءلة، وكل من تثبت مسؤوليته سيُحاسب وفق القانون.

ووفق الوكالة ، "تواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام البائد وميليشياته المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم".