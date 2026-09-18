 ماكرون يأمر باتخاذ إجراءات لحماية البنية التحتية في مواجهة تزايد التهديد الروسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماكرون يأمر باتخاذ إجراءات لحماية البنية التحتية في مواجهة تزايد التهديد الروسي

باريس - (أ ب)
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 10:31 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 10:31 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه طلب من حكومته إعداد خطة لحماية البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المواقع الحساسة للصناعات الدفاعية، في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية، على خلفية ما وصفه بأنه تهديد روسي هجين متزايد.

وصرح ماكرون للصحفيين في قصر الإليزيه، عقب اجتماعه مع قادة الأحزاب السياسية قائلا: "خلال الأسابيع الأخيرة، تزايد التهديد الذي يواجه الأوروبيين وفرنسا – ولا سيما التهديد الروسي الهجين."

وأشار ماكرون تحديدا إلى هجمات الطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. ويصف الاتحاد الأوروبي الأنشطة الروسية الهجينة بأنها تشمل أعمال التخريب، والهجمات السيبرانية، والتضليل، والتدخل في العمليات الديمقراطية.

وحذر ماكرون من أن هذه الهجمات لن تمر دون رد، واتهم موسكو بمحاولة ترهيب الأوروبيين لدفعهم إلى إضعاف دعمهم لأوكرانيا.

وقال: "لسنا خائفين"، مؤكدا أن أمن أوروبا الحالي والمستقبلي على المحك في أوكرانيا.

وأضاف ماكرون أيضا أنه سيدعو إلى اجتماع لمجموعة الدول السبع خلال الأسابيع المقبلة لتنسيق الاستجابة لأزمة الطاقة.

وربط ماكرون الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بالصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأقر ماكرون بالضغوط التي يفرضها ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر، قائلا: "الوضع صعب للغاية ومؤلم لكثير من الأسر."


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