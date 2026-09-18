المرصد السوري: 18 قتيلا وجريحا بانفجار ذخيرة في ثكنة عسكرية بريف غربي دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بسقوط 18 قتيلا وجريحا من عناصر وزارة الدفاع، جراء انفجار وقع داخل مستودع للذخيرة في ثكنة عسكرية في محيط بلدة عياش بريف دير الزور الغربي.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن شدة الانفجارات واستمرار تطاير المقذوفات والذخائر تسبب في عرقلة وصول فرق الإسعاف والإطفاء والدفاع المدني إلى موقع الحادثة، كاشفا عن فرض طوق أمني حول المنطقة والاستعانة بفرق الاستجابة بعد اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر.

وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع ذكرت، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن انفجاراً ‏وقع في ‏أحد مواقع الجيش العربي ‏السوري بمنطقة عياش غربي دير الزور.‏

وأوضحت الإدارة أنه يجري التحقق من أسباب الانفجار ومعاينة ‏النتائج ‏الناجمة ‏عنه.