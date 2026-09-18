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يستعد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بطل دوري أبطال إفريقيا، لمواجهة الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، غدًا السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وتقام المباراة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب لمواجهة تجمع بطلي القارتين الإفريقية والآسيوية.

التشكيل المتوقع لصن داونز أمام الأهلي السعودي

ومن المنتظر أن يعتمد البرتغالي ميجيل كاردوسو، المدير الفني لصن داونز، على التشكيل التالي:

**حراسة المرمى:** ويليامز.

**خط الدفاع:** مورينا، كيكانا، نداماني، باسادين.

**خط الوسط:** موكوينا، الليند، نيدلوفو.

**خط الهجوم:** ليثلاكو، ماثيوز، ليون.

التشكيل المتوقع للأهلي السعودي أمام صن داونز

وفي المقابل، من المتوقع أن يبدأ الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي السعودي، المباراة بالتشكيل التالي:

**حراسة المرمى:** ميندي.

**خط الدفاع:** باعطية، ميريح ديميرال، حامد، بالعبيد.

**خط الوسط:** مسعود، أتانجانا، جونسالفيس.

**خط الهجوم:** أبو الشامات، جالينو، توني.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي كل منهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في منافسات كأس إنتركونتيننتال.