برينتفورد يهزم تشيلسي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

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تلقى فريق تشيلسي هزيمة ثقيلة أمام برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح جيدون أنتوني في افتتاح التسجيل لصالح برينتفورد بالدقيقة 61.

وأضاف إيجور تياجو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 83، قبل أن يختتم فابيو كارفاليو الثلاثية في الدقيقة 90+4، ليحسم برينتفورد المباراة بثلاثية نظيفة.

وكان البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، قد توج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أغسطس، بعدما قدم بداية قوية مع البلوز.

وساهم جواو بيدرو في 4 أهداف خلال مباريات الدوري في أغسطس، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما.