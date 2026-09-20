قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن المشهد الإقليمي الراهن يتجه نحو "احتمال كبير لضربة أمريكية إسرائيلية" بعد الانتخابات الأمريكية النصفية للكونجرس، إذا فشل التفاوض ولم ترضخ إيران للشروط الأمريكية.

وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر "النهار" أن كل الأطراف دخلت في مرحلة الاستعداد العسكري، موضحا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان من جانب عبر الدفع بكميات كبيرة جدًا من الذخائر الأمريكية لإسرائيل إلى جانب استمرار الحشد الأمريكي.

ولفت إلى أن إيران استعدت في المقابل عسكريا عبر مسارين، الأول يتمثل في "تطوير مديات بعض الصواريخ وتطوير صواريخ ساحلية"، بينما يتمثل المسار الثاني في السيطرة الميدانية على مضيق باب المندب بشكل كبير للغاية من خلال التوسع الحوثي على الساحل.

وأوضح أن السيطرة تخدم إيران عسكريا في حال تعرضها للهجوم الأمريكي الإسرائيلي، كما تفيدها كأوراق ضغط في المسار التفاوضي.

ونوه أن هناك أربع نقاط رئيسية تشمل ميناء المخا، وذباب، وميون، إلى جانب مجموعات جزر استراتيجية تضم حنيش الصغرى، وحنيش الكبرى، وميون، لافتا إلى أن هذه النقاط تشكل مجتمعة ما يشبه المربع الجغرافي الذي يتيح السيطرة على باب المندب، والذي سيطرت عليها جماعة الحوثي.

وأضاف أن هذه السيطرة لا تعني بالضرورة إغلاق المضيق، وإنما تكمن خطورتها في القدرة على تهديد الملاحة في عقدة بحرية بالغة الأهمية.

وأشار إلى أن هذا التحرك العسكري في باب المندب يتزامن مع التوترات في مضيق هرمز، ويجعل الموقف قائما على معادلة "مضيق مقابل مضيق" واستخدامهما في حال تعرضت أهداف عسكرية داخل إيران لضربات من إسرائيل وأمريكا.

ولفت إلى أن هناك "نقطة ضعف" تتمثل في صعوبة الدفاع عن الساحل الممتد لمسافات ومساحات كبيرة، موضحا أن إيران بدأت بنشر رادارات على المرتفعات لرصد حركة السفن واستهداف الملاحة بصورة سريعة.