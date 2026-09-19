زمالك 2007 يتعادل مع منتخب ليبيا للشباب ودياً

تعادل فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 مع منتخب ليبيا للشباب مواليد 2007، بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، في إطار استعدادات الفارس الأبيض لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام للشباب والناشئين، وتجهيز المنتخب الليبي للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي قوي، وشن لاعبوه عدة هجمات على مرمى المنتخب الليبي منذ الدقائق الأولى، ونجح معاذ إبراهيم في تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة السادسة.

وبعد الهدف، تبادل الفريقان الهجمات، ونجح مفتاح سويب في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الليبي في الدقيقة العاشرة، واستمرت محاولات الزمالك الهجومية بحثًا عن استعادة التقدم، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك محاولاتهم الهجومية، وصنع الفريق أكثر من فرصة محققة للتسجيل، إلا أن هذه الفرص لم تُترجم إلى أهداف، في الوقت الذي حاول فيه المنتخب الليبي تهديد مرمى الزمالك في بعض الهجمات، لكن دفاع الفريق نجح في التصدي لها.

واستمرت محاولات الفريقين حتى نهاية اللقاء، لينتهي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة مشاركة محمود الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن صفوف فريق 2007.

وحرص مسؤولو قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، حازم إمام وعماد المندوه وعادل المأمور وأحمد جعفر، على استقبال بعثة المنتخب الليبي داخل مقر النادي، برئاسة مصعب البشري، رئيس البعثة في مصر، وبدر حامد، المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم للمراحل السنية.

وقام حازم إمام بإهداء بعثة المنتخب الليبي شعار وقميص نادي الزمالك، مع الترحيب بهم داخل مصر ونادي الزمالك، متمنيًا لهم التوفيق خلال فترة وجودهم في القاهرة.

وشهدت المباراة حضور إبراهيم صلاح، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، لمتابعة لاعبي فريق 2007، تمهيدًا للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة حال احتياج الجهاز الفني للفريق الأول إلى جهود أي منهم.

ويقود فريق الزمالك مواليد 2007 محمد ثابت مديرًا فنيًا، ويعاونه رامي سعد ومحمد الأتربي «تربو» مدربين مساعدين، ووليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، ومصطفى عادل «ماريو» معدًا بدنيًا، وياسين غنيم مسؤولًا عن تأهيل الإصابات، ومهند ياسر إداريًا، وسيد جاد مسؤولًا عن المهمات.