انتقد سامي الجابر، نجم الهلال والكرة السعودية السابق، أداء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والتقنيات المستخدمة في البطولات القارية، عقب خسارة الأهلي السعودي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1، في كأس الإنتركونتيننتال.

وأبدى الجابر تحفظه على عدد من القرارات التحكيمية خلال المباراة، خاصة إلغاء ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي السعودي، إلى جانب احتساب تسلل ضد مهاجم الفريق إيفان توني.

وقال سامي الجابر في تصريحات تليفزيونية: «عندي شك كبير في إلغاء ضربة الجزاء لصالح الأهلي، وأتوقع توني ما كان متسللًا».

وانتقل نجم الهلال السابق إلى انتقاد التقنيات المستخدمة في مسابقات الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى عدم الاعتماد على تقنية التسلل الآلي، وقال: «الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عنده مشاكل كبيرة، وأستغرب عدم وجود تقنية التسلل الآلي، خصوصًا وفق الصورة التي ظهرت أمامنا».

وأضاف الجابر: «وصلنا إلى 2026، وإلى الآن نستخدم تقنيات قديمة للكشف عن التسلل».

وأردف سامي الجابر أن رئيس نادي ماميلودي صن داونز هو ابن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مشيرًا إلى أن موتسيبي يدعم النادي الجنوب إفريقي.

واختتم سامي الجابر تصريحاته قائلًا: «رأينا في كأس العالم تقنية التسلل الآلي، وفي أغلب الدوريات، وأنا لدي تحفظ على هذه الكرة، والبطولات القارية تحتاج إلى تقنيات حديثة».