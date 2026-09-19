مدرب طرابزون: سر تألق صلاح؟ الجميع يعرف قدراته ومدى خطورته

كشف الألماني توماس ريس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، عن الدور الذي لعبه زملاء محمد صلاح في تألق النجم المصري خلال الفوز الكبير على جالاتا سراي بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وأشاد ريس بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال المباراة، مؤكدًا شعوره بالفخر بعد الأداء الذي ظهر به اللاعبون، خاصة في ظل الفترة القصيرة التي تولى خلالها المسؤولية الفنية.

وقال مدرب طرابزون: "نعرف ما يستطيع صلاح فعله، واليوم قاتل زملاؤه من أجله. الأمر ليس سهلًا بالنسبة له أيضًا، لكنكم جميعًا رأيتم مدى خطورته عندما تكون الكرة بحوزته".

وأضاف: "الفريق بأكمله قدم مجهودًا لا يصدق، واللاعبون بذلوا جهدًا كبيرًا من أجل خلق المساحات التي يحتاجها صلاح".

وجاءت تصريحات ريس بعد ليلة استثنائية للنجم المصري، الذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا آخر، ليقود طرابزون إلى الفوز برباعية نظيفة على جالاتا سراي، ويضع بصمته على جميع أهداف فريقه في المباراة.

وتحدث ريس أيضًا عن الانتصار، قائلًا: "أنا فخور بالفريق، لقد قدم اللاعبون عملًا لا يصدق، ونحن سعداء للغاية".

وأشار المدير الفني إلى أن فريقه سيستغل فترة التوقف الدولي للعمل على الجوانب التكتيكية، خاصة بعدما ظهر الإرهاق على اللاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة، مؤكدًا: "سنحاول الاستفادة من فترة التوقف بأفضل شكل ممكن".

واختتم ريس حديثه بالإشادة بالأجواء الجماهيرية، مؤكدًا أن وجوده في طرابزون وسط هذه الأجواء يمثل أمرًا رائعًا بالنسبة له، متمنيًا استمرار الفريق على هذا المستوى خلال الفترة المقبلة.