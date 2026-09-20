تنظيم الاتصالات: اشتراك عشرات الآلاف من أولياء الأمور بخدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر»

أعلن المهندس محمد إبرهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تسجيل عشرات الآلاف من أولياء الأمور بخدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» التي أطلقها الجهاز مطلع يوليو الماضي وتوفرها جميع شبكات الهاتف المحمول.



وأكد خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، سهولة الاشتراك بهذه الخدمة المجانية، وذلك من خلال تسجيل رقم هاتف الطفل على التطبيق المُخصص لشركة الهاتف المحمول التابع لها، أو من خلال التوجّه لأحد فروعها.

وأضاف أن خدمة «اطمن» تحجب جميع المحتويات الضارة بالأطفال، ومنها مواقع المراهنات، والألعاب العنيفة، وغيرها، مشيرًا إلى أن خدمة «اطمن على الآخر» توفر الخدمات ذاتها بدرجة أعلى من التقييد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخدمات هو توفير بيئة تُمكن الأطفال من استخدام الإنترنت في المحتويات التعليمية والمفيدة، وحجب المحتويات الضارة.

ولفت إلى إجراء الجهاز في شهر يناير الماضي، جلسات حوار مجتمعي ضم جميع الفئات من خلال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والتي رصدت الإجماع على ضرورة وجود إنترنت آمن للأطفال.

وتطرق إبراهيم إلى القرار المشترك الصادر عن الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية.

وقال إن القرار ألزم جميع منصات الخدمات الرقمية بعدم تفعيل حسابات الأطفال أقل من 13 عامًا، بالإضافة إلى تفعيل نمط الاستخدام الآمن لحسابات الأطفال من الفئة العمرية بين 13 و15 عامًا، بما يُقييد استخداماتها.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، لمتابعة عدد من ملفات التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناول الاجتماع ملف الأمن السيبراني باعتباره أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ودوره في تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية وحماية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة من مخاطر المحتوى الضار على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تفاصيل القرار المشترك الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 17 سبتمبر 2026.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مستجدات تنفيذ البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي «كرنك»، الذي يستهدف دعم جهود تحقيق السيادة الرقمية وتوفير قاعدة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس بمواصلة تعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات والحد من مخاطر التمركز، بالتوازي مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما يدعم كفاءة واستدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسبق أن أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، من خلال تدشين خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر"، المعروفتين إعلاميًا باسم "شريحة الطفل"، بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا، بالتزامن مع تحركات تشريعية تستهدف تنظيم استخدام القُصّر لمنصات التواصل الاجتماعي والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا، على أن تكون مجانا خلال الفترة التجريبية.