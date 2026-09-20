 مساعد وزير الخارجية: زاهي حواس صوت الرأي العام المصري للمطالبة باستعادة آثارها المهربة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مساعد وزير الخارجية: زاهي حواس صوت الرأي العام المصري للمطالبة باستعادة آثارها المهربة

منى حامد
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 3:27 ص | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 3:27 ص

 قال السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والتعاون الفني، إن الدكتور زاهي حواس عالم المصريات يُمثل «صوت الرأي العام المصري» في المطالبة باستعادة الآثار المُهربة إلى الخارج.
وأوضح خلال تصريحات على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، تواصلهم المستمر واليومي مع حواس، رغم اختلافهم بشأن إجراءات المطالبة بالآثار المهربة، لافتًا إلى تأثيره الدولي وتأكيده على أحقية مصر بالعديد من القطع الأثرية المتواجدة في الخارج، معلقًا: «دا صوت مصر الذي يجب أن يكون».
وذكر احتفال الوزارة في يونيو الماضي بمرور 200 عام منذ تأسيسها، معلقًا: «إحنا عمر وهي مهمة ممتدة مهما طال الزمن»

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