النائب محمد فؤاد يكشف تفاصيل تخارج بي بي بعد 63 عاما: صفقة إنرجيان تثير علامات استفهام على المستقبل

كشف الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تفاصيل تخارج شركة "بريتش بتروليوم" في مصر.

وقال خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن "بريتش بتروليوم" تعمل في مصر منذ 63 عاما وتعد من أعرق شركات الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن تخارجها من مصر "ليس بمثابة الشيء السيء على مصر".

ولفت إلى أن الشركة تعرضت إلى "أزمة كبيرة" في خليج المكسيك اضطرتها إلى دفع 20 مليار دولار تعويضات، وألزمتها بإعادة توزيع محافظها الاستثمارية حول العالم.

وأضاف أن الشركة دخلت العام الماضي في شراكة مع "إكس آر جيه" التابعة لأدنوك ووضعت جزءا من محفظتها، ثم قررت بيع الجزء المتبقي، مؤكدا أن قواعد الاقتصاد تستوجب "الانفتاح على خروج الشركات" رغم أسفه لتخارج شركة بهذا الحجم من مصر.

ولفت إلى ما أوردته وكالة "رويترز" في 27 أغسطس الماضي بشأن تفاوض شركة "إنرجيان" لشراء هذه الحصة مقابل مليار دولار، موضحا أن الشركة مقيدة في بورصة لندن وتعمل بالفعل في مصر بامتياز "أبو قير"، إلا أنها تعتبر من الشركات الصغيرة مقارنة بـ"بي بي" التي تفوقها حجما بنحو 50 مرة.

وأوضح أن شركة "إنرجيان" كانت تدرس العام الماضي بيع أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا مقابل 820 مليون دولار، لتعود هذا العام في محاولة لشراء حصة "بي بي".

وتابع: "الإشكالية الموجودة في هذه الصفقة ولماذا تثير التساؤلات، هي استراتيجية المشتري نفسه، حقها تتفاوض ولكن حقنا نحن أيضا أن نحن نتساءل: الذي كان يبيع السنة الماضية، قادم ليشتري هذا العام! والفكرة ليست فكرة المليار دولار الذي سيدبرهم، لكن هل يستطيع أن يدخل مكان شركة بحجم بي بي في كل استثماراتها؟ ولا سيما أن هذه الشركة لها استثمارات أيضا في الجوار، ونحن بالنسبة لها زبون، وتطور الحقول وتبيع لنا من خلالها الغاز".

وأكد أن الإشكالية الحقيقية تكمن في الملاءة المالية، لا سيما أن حجم الشركة ملياري دولار وتتحمل ديونا تقدر بـ 3 مليارات دولار وتدخل في صفقة بمليار دولار، لافتا إلى أن "بي بي" كانت بحثت مع رئيس الوزراء ووزير البترول، استثمار 1.5 مليار دولار قبل 3 أشهر بعد سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأضاف أن استبدال "بي بي" بشركة "حجمها أصغر بكثير، وليس لديها ملاءة، ولا القدرة الفنية على الحفر في المياه العميقة يضع علامات استفهام على المستقبل" وفق قوله.