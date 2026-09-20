قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تجاوز سعر الدولار حاجز 52 جنيها وانعكاس أي زيادة طفيفة على أسعار السلع الاستهلاكية والتأثير على جيب المواطن، "سيحدث بالفعل"، ولكن السوق يمر بـ "مرحلة مختلفة" في ظل استمرار الفائدة المرتفعة وضعف القوة الشرائية.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر "إم بي سي مصر" أن القوة الشرائية "تعبانة" بحسب وصفه، كما أن "العرض والطلب لن يسمح بفكرة التسعير على أساس وصول الدولار إلى 60 أو 70 جنيها، لأن من غير المتوقع حدوث انفلات في سعر الصرف بشكل كبير".

وأرجع ذلك إلى "المرونة" في سعر الصرف التي يطبقها البنك المركزي، مستشهدا بتجربة أبريل الماضي حين خرجت نحو 8 مليارات دولار من "الأموال الساخنة" وارتفع الدولار من 47 جنيها إلى 54 جنيها ثم عاد للهبوط لما دون الـ 50 جنيها مع تحركه مرة أخرى مع تجدد الدورة مرة أخرى.

وأشاد "فؤاد" بـ "الإدارة الجيدة لسعر الصرف على المستوى الاقتصادي الكلي التي أصبحت إدارة جيدة بشكل كبير".

وبشأن قرب انتهاء العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وحديث الحكومة عن إعداد برنامج مصري جديد، أشار إلى أنه "لا يوجد هناك إلا خطة التنمية التي تم عرضها على البرلمان"، موضحا أن ما يتردد هو إعداد برنامج مدته ثلاث سنوات على الأقل عن طريق وزارة التخطيط.

ولفت إلى المؤتمر المزمع عقده لإعلان الحكومة عن "إنجازاتها" قد يحمل إشارة لطبيعة البرنامج المقبل، مؤكدا أن "حتى هذه اللحظة لا توجد ملامح".