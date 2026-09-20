قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن يوم الأحد 20 سبتمبر يشهد فتح باب التقدم على الـ25 ألف وحدة التي تطرحها الوزارة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء السبت، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، في إطار المبادرة الرئاسية«سكن لكل المصريين 9»، بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وبمساحات متنوعة تتراوح بين 75 م2 و 90 م2.

ويتميز الطرح الجديد بتوافر وحدات جديدة تابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمساحة تتراوح بين 96 م2 ، و100 م2 ، في عدد من المحافظات منها الجيزة والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية، حسب تصريحات خطاب.

ونوّه بأن التقديم على هذه الوحدات يتم إلكترونيًا عبر موقع مصر الرقمية بدءًا من الغد وحتى 28 أكتوبر 2026، مع تخصيص الأسبوع الأول لاستقبال طلبات ذوي الهمم.

واستعرض خطاب شروط التقدم على وحدات الإسكان الاجتماعي، ومنها أن يتراوح سن المتقدم بين 21 عامًا و35 عامًا، وألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 16 ألف جنيه، مع سداد مصروفات تسجيل تقدّر بـ365 جنيهًا، و10 آلاف جنيه كتأمين في مكاتب البريد التابعة للمحافظات المشمولة بالطرح.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، في 25 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح بين 57 م2 و 161 م2، لافتًا إلى جاهزية 5 آلاف منها للتسليم والإقامة الفورية، بينما تسلّم الوحدات المتبقية خلال 36 شهرًا.

وأشار إلى أن التقديم لهذا الطرح يتم إلكترونيًا عبر موقع «مسكن» التابع للوزارة بدءًا من 20 سبتمبر الجاري، وحتى 19 أكتوبر القادم، مستعرضًا بعض شروط التقدم، ومنها أن يتراوح سن المتقدم بين 21 عامًا و45 عامًا، ولا تتجاوز مدة التقسيط 20 عامًا.



ويبدأ الأحد 20 سبتمبر، فتح باب التقديم على 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، بواقع 10 آلاف وحدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و15 ألف وحدة بنظام «الإيجار» ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتضم وحدات هيئة المجتمعات العمرانية 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم و5 آلاف وحدة مقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات تتراوح بين 57 و161 مترًا مربعًا، موزعة على 26 مدينة جديدة. ويستمر التقديم حتى 19 أكتوبر 2026 عبر بوابة «مسكن»، بعد إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية».

ويشترط في المتقدمين لوحدات الهيئة ألا يقل العمر عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، وألا يكون المتقدم أو أسرته قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، مع تخصيص 5% من الوحدات للأشخاص ذوي الهمم، وإجراء التخصيص بين المستوفين للشروط من خلال القرعة العلنية.

أما طرح صندوق الإسكان الاجتماعي، فيضم 15 ألف وحدة بالمحافظات والمدن الجديدة ووحدات منفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة». ويبدأ التقديم لذوي الهمم من 20 إلى 27 سبتمبر، ثم لجميع المواطنين من 28 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2026، من خلال منصة «مصر الرقمية».

ويشترط ألا يقل سن المتقدم لوحدات الصندوق عن 21 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا، وألا يتجاوز صافي دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا. وتبلغ مصروفات التسجيل 365 جنيهًا، إضافة إلى تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة، مع تقديم دعم للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة.

ولا يجوز الجمع بين التقديم على وحدات «الإيجار» التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ووحدات «الإيجار المنتهي بالتملك» التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.