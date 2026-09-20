مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى: استقبال استفسارات المواطنين على مدار الساعة عبر تطبيق ماسنجر

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المركز يمثل قطاعا استراتيجيا لمؤسسة الأزهر الشريف ويمارس أدوارا متعددة تشمل دور الإفتاء، والعلم، والبحث، والتوعوي الميداني والمجتمعي، فضلا عن ممارسة العمل المجتمعي على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف خلال برنامج "مساء dmc " مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع عبر "dmc"مساء السبت، أن المركز يقدم الفتاوى الهاتفية عبر الخط الساخن "19906"، واستقبال الاستفسارات على مدار الساعة عبر تطبيق "ماسنجر" لصفحة المركز الرسمية لإجراء محادثات بين السائلين وأعضاء الفتوى ليلا ونهارا.

ونوه أن هذه الوسائل الرقمية تهدف لتيسير التواصل مع المجتمع، وبما يتماشى مع جهود الدولة في مواجهة الأفكار المتطرفة والمنحرفة والمغلوطة بكل أشكالها وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى تخصيص قسم لفتاوى وسائل التواصل وقسم للفتاوى الهاتفية، مؤكدا أن "قسم فتاوى النساء" يعد من أهم الأقسام التي استحدثها الأزهر الشريف لاستقبال فتاوى المرأة وإتاحة التواصل مع المفتيات لعرض مشكلاتهن بحرية.

وأوضح أن المركز يعتمد على منظومة للرصد الإلكتروني للحالة المجتمعية ترصد نوعين من الظواهر، الأولى ظواهر "ظاهرة" للعيان تتصدر اهتمامات وسائل التواصل و"التريند"، والثانية "ظواهر خفية" تُرصد من خلال تكرار أسئلة خاصة ترد من المواطنين.

وأشار إلى أن المركز يتعامل مع تلك الظواهر بإصدار بيانات توضيحية للإشكالية أو إطلاق حملات توعوية ودعوية وميدانية لتحصين المجتمع ومعالجة المشكلات دون الإشارة إليها.

ونوه إلى وجود أقسام للتدريب والدعم العلمي والبحوث، إلى جانب قسم مواجهة الظواهر المجتمعية الذي يضم "وحدة لم الشمل" لإنهاء النزاعات الأسرية، و"برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية" لتحصين الأسرة، و"وحدة بيان" المتخصصة في مواجهة الإلحاد والفكر اللاديني.