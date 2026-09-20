عروض مسرحية وسينمائية وندوات وفعاليات فنية ضمن فعاليات اليوم الثالث من ملتقى «أولادنا»

تواصلت اليوم السبت، فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية إقامة ندوتين، الأولى بعنوان «ندوة عن الاحتياجات الخاصة» بمشاركة مريم الروبي، والثانية «ندوة المكرمين»، إلى جانب عدد من العروض المسرحية، حيث قدم العرض الأردني «الهدية»، فيما عُرضت مسرحية «أجد هوز» لجمعية كاريتاس – مصر.

كما تضمنت فعاليات اليوم عروضًا سينمائية بساحة الهناجر، من خلال مجموعة من أفلام الجامعات، شملت الفيلم الفرنسي «Je, d’un accident ou d’amour» ومدته 15.33 دقيقة، والفيلم الزامبي «Nina’s Closure» ومدته 25.20 دقيقة، إلى جانب الفيلم المصري «Esso» ومدته 5 دقائق.

وشهدت الفعاليات كذلك عروضًا فنية متنوعة بمشاركة فرق من عدد من الدول، حيث أقيمت عروض بميدان الألفي بمشاركة فرق من بلغاريا وسريلانكا واليونان وتنزانيا وعُمان، إلى جانب عروض أخرى بساحة الهناجر شاركت فيها فرق ومؤسسات فنية من مصر وعدد من الدول، من بينها السودان والصين ومقدونيا الشمالية.

وتضمنت فعاليات اليوم أيضًا ورشًا وجلسات فنية أقيمت بعدد من مواقع دار الأوبرا، بمشاركة فنانين وخبراء من مصر وعدد من الدول، في إطار البرنامج المتنوع الذي يقدمه الملتقى خلال دورته العاشرة، التي تستمر حتى 24 سبتمبر الجاري.