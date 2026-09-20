ورش فنية متنوعة بقاعة صلاح طاهر ضمن فعاليات اليوم الثالث من ملتقى «أولادنا»

أقيمت اليوم السبت مجموعة من الورش الفنية المتنوعة بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات اليوم الثالث من الدورة العاشرة لملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهدت الورش تفاعلًا من الأطفال المشاركين، الذين أبدوا سعادة واضحة بالمشاركة في الأنشطة المختلفة، وسط أجواء اتسمت بالبهجة والحماس، مع حرص المدربين والفنانين على تشجيعهم على المشاركة والتعبير عن أفكارهم من خلال الفنون المتنوعة.

وتضمنت الفعاليات عددًا من الورش التي استهدفت تنمية مهارات المشاركين وتشجيعهم على التعبير والإبداع، بمشاركة فنانين ومدربين من مصر وعدد من الدول.

وشملت الفعاليات ورشة فخار قدمتها Olga Aleksandrovna من روسيا، إلى جانب ورشة حكي بالعرائس قدمتها الفنانة نيرفانا حسيب من مجلة علاء الدين، وورشة الحكي التفاعلي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

كما تضمنت الورش فعالية بعنوان «الحياة على النيل» بمشاركة من السودان، بالإضافة إلى ورشة «النحت المجسم» للفنانة داليا خليفة، وورشة «فراشة وبصمة» للفنانة منى أحمد.

وتأتي هذه الورش ضمن البرنامج الفني والثقافي المتنوع للدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا»، الذي يواصل تقديم أنشطة فنية وثقافية تتيح للأطفال والشباب من ذوي القدرات الخاصة فرصة المشاركة والتعبير عن مواهبهم وأفكارهم من خلال الفن.