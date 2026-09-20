مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية غرقًا في الترعة الإبراهيمية ببني مزار في المنيا

لقي طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه غرقًا، مساء أمس السبت، في الترعة الإبراهيمية بقرية أبو جرج التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث غرق داخل الترعة الإبراهيمية بمركز بني مزار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، لبدء أعمال البحث عن الطالب وانتشال جثمانه.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء الفحوصات اللازمة، تبين مصرع طالب يدعى عبدالله محمد قطب، بالمرحلة الإعدادية في المعهد الأزهري بقرية أبو جرج، إثر تعرضه للغرق داخل الترعة الإبراهيمية.

ودفعت قوات الإنقاذ النهري بفرقها إلى موقع الحادث، حيث جرت أعمال البحث وانتشال جثمان الطالب، بالتزامن مع قيام ضباط مباحث مركز شرطة بني مزار بفحص ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيل الحادث.

وتواصل الأجهزة المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات غرق الطالب، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.