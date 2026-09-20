مساعد وزير الخارجية: وفاة قبطان سفينة تابعة لشركة مصرية جراء استهدافها بميناء روسي وإنقاذ 8 بحارة

كشف السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، تفاصيل استهداف سفينة مملوكة لشركة مصرية، أثناء إبحارها في ميناء روسي يشهد عمليات عسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح "الجوهري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن السفينة كانت في رحلة إلى أحد الموانئ التركية، وتعرضت للقصف أثناء إبحارها في الميناء الروسي الذي شهد عمليات عسكرية بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشيرا إلى أن القصف استهدف كابينة القيادة، ما أسفر عن وفاة قبطان السفينة.

وأضاف أن السلطات المصرية، بالتعاون مع الجانب الروسي، نجحت في إنقاذ 8 بحارة كانوا على متن السفينة، كما بذلت السفارة المصرية في موسكو جهودا كبيرة لتأمين عودتهم إلى مصر، وقد عادوا بالفعل.

وتقدم مساعد وزير الخارجية بخالص التعازي إلى أسرة قبطان السفينة، معربا عن التضامن معها في هذا الحادث.

وأشار إلى أن الجهود تتركز حاليا على استعادة جثمان القبطان المتوفى ونقله إلى مصر، موضحا أن ما يعوق عودته في الوقت الحالي هو وجود السفينة في منطقة تشهد عمليات عسكرية.

وأكد مساعد وزير الخارجية، على استمرار التنسيق مع الجانب الروسي بشأن إجراءات استعادة الجثمان، تمهيدا لنقله إلى مصر فور انتهاء الترتيبات اللازمة.