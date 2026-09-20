عضو اللجنة الاقتصادية بالنواب: خفض المركزي الفائدة في اجتماع الخميس غير وارد تماما

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن العالم يمر بحالة من الاشتعال والتقلبات، مؤكدا أن طول أمد الأزمة يؤدي إلى تراكم أسعار "فائدة مرتفعة" ومشكلات ينتج عنها "دين أعلى ونمو أبطأ".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن التوقعات التي سادت قبل تسعة أشهر بشأن بدء خفض الفائدة "لم تعد واردة" في اجتماع البنك المركزي المقبل يوم 24 سبتمبر، متابعا: "ليس من الوارد تماما أن يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة الاجتماع المقبل".

وتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل "بنسبة 90%" لامتلاكه مساحة، موضحا أن "الضغوط ستتزايد حال اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي للدخول في دورة رفع جديدة".

وأضاف المشكلة المتوقعة تكمن في أن عدم هبوط مسار الفائدة يمارس "ضغطا كبيرا جدًا" على الاقتصاد والموازنة العامة التي كانت تستهدف خفض خدمة الدين إلى 18%، مؤكدا أن ذلك يخلق "اختناقا كبيرا" في الحيز المالي للإنفاق الحكومي.

وأشار إلى أن المواطن يتأثر بموجات التضخم، لافتا إلى أن ما ورد بتقرير الربع الثاني من العام للبنك المركزي يشير إلى وصول التضخم إلى 17% في "السيناريو الأسوأ".

ومن المقرر أن يكون اجتماع البنك المركزي السادس لعام 2026، يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية، ويتبقى للجنة بعد هذا الاجتماع اجتماعان آخران خلال عام 2026، ومن المقرر عقدهما في شهري أكتوبر وديسمبر.