نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق: الضبعة النووي سيمكن مصر من الربط الكهربائي مع إفريقيا وأوروبا

قال الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، إن مشروع الضبعة النووي سيُمكن مصر من إقامة مشاريع ربط كهربائي مع مختلف الدول الإفريقية والعربية والأوروبية.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «العالم غدًا» المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، إلى أن محطات الطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات والتي تعمل بمعامل قدرة يصل إلى 92% من ساعات العام، يُمكنها تأمين الطاقة بآلية أفضل من المحطات الغازية والتي يُقدّر معامل قدرتها بنحو 65% من ساعات العام وتحتاج لفترة صيانة أطول نظرًا لعملها بدرجات حرارة مرتفعة.

وأشار إلى الخبرات التي تكتسبها العمالة والقيادة المصرية خلال مشاركتها في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، ما يؤهلها لتأسيس شركات للعمل بهذا المجال على مستوى العالم، أسوة بما حدث عقب تنفيذ مشروع السد العالي، حين تأسست شركتان مصريتان عملتا بهذا المجال على المستوى المحلي والإفريقي والعربي.

وذكر أن استخدام التكنولوجيا النووية داخل المصانع المحلية يُمكن منتجاتها من المنافسة عالميًا وجذب العملة الصعبة.