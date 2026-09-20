رئيسة الوزراء الدنماركية تلتزم الصمت بشأن اتفاق جرينلاند قبل توقيعه مع الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام دنماركية اليوم الأحد بأن رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن تواصل حجب تفاصيل اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك بعد الإعلان عن تحقيق تقدم كبير في النزاع بشأن جرينلاند.

وقالت فريدريكسن، وفقا للتقارير، إنها لن تناقش مضمون الاتفاق إلا بعد توقيعه، وذلك خلال حديثها قبل مغادرتها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبينما أقرت فريدريكسن بوجود اهتمام كبير بتفاصيل الاتفاق، قالت لشبكة "تي في 2" إنها ورئيس وزراء جرينلاند ينس-فريدريك نيلسن لن يوقعا اتفاقا "إذا لم يكن في مصلحة جرينلاند."

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن تحقيق تقدم في النزاع المستمر منذ عدة أشهر، وذلك في منشور مطول عبر منصته تروث سوشيال.

وقالت حكومتا الدنمارك وجرينلاند بعد ذلك إن اتفاقا قد يتم توقيعه خلال الأسبوع المقبل.

كما يتوجه نيلسن إلى نيويورك اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الدنماركية ريتزاو.

فريدريكسن: "علاقة ممتازة" مع ترامب

أفادت وسائل إعلام دنماركية بأن من المتوقع أن تلتقي فريدريكسن بترامب خلال زيارتها إلى نيويورك. وعندما سئلت عما إذا كانت تتطلع إلى هذا اللقاء، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية إن لديها "علاقة ممتازة" مع الرئيس الأمريكي.

وأدى النزاع بشأن جرينلاند، التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة وتعد إقليما يتمتع بحكم ذاتي إلى حد كبير داخل مملكة الدنمارك، إلى توتر العلاقات بين كوبنهاجن وواشنطن.

وقال ترامب يوم الجمعة إن الأطراف الثلاثة "توصلت إلى اتفاق" يمنح الولايات المتحدة "القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في جرينلاند" من أجل حماية أمن كل من جرينلاند والولايات المتحدة.

وأضاف أن الاتفاق سيمنع أيضا أي خصم للولايات المتحدة من إقامة وجود عسكري في جرينلاند دون موافقة واشنطن.

ولم تؤكد الدنمارك وجرينلاند حتى الآن رواية ترامب بشأن ما سيتضمنه الاتفاق.