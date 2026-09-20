وزير الأوقاف: نعمل على إعداد كوادر علمية وإدارية شديدة التميز تستطيع إحداث تقدم كبير والارتقاء بالعمل

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر الأكاديمية، لافتتاح برنامج «تدريب المدربين TOT» بوزارة الأوقاف، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعداد كوادر علمية وتدريبية متميزة قادرة على تطوير أداء الأئمة والخطباء والارتقاء بالخطاب الديني. وكان في استقباله الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي.

وحضر الافتتاح الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني؛ والأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة؛ والشيخ محمود أبو العزايم، مساعد الوزير لشئون المراكز الثقافية والتدريب؛ والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة؛ والشيخ محمد مجدي عوض، مدير عام التدريب؛ والدكتور خالد أبو العز، مدير عام أكاديمية الأوقاف الدولية.

وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة سلافة جويلي بوزير الأوقاف، مؤكدة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل بيتًا لكل المصريين، وأن الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته هو أقصر طريق لتحقيق الأهداف، معربةً عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة الأوقاف في تنفيذ البرنامج.

ومن جانبه، رحّب الدكتور طاهر نصر بالوزير والوفد المرافق، مؤكدًا أن الأكاديمية تضع خبراتها وإمكاناتها التدريبية في خدمة أبناء وزارة الأوقاف، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين.

واستعرض الشيخ محمود أبو العزايم مراحل اختيار المشاركين في البرنامج، موضحًا أن نحو 5000 مرشح خضعوا لاختبارات تحريرية وشفوية ومناقشات علمية وجلسات للعصف الذهني، بهدف انتقاء العناصر الأكثر كفاءة واستعدادًا لتحمل مسئولية التدريب والتطوير. وأشار إلى أن مرحلة الإعداد تضمنت برنامجًا علميًا مكثفًا بأكاديمية الأوقاف الدولية، شمل دراسة كتب متخصصة، ومناقشات علمية، وتدريب المشاركين على شرح المواد العلمية لزملائهم، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه الأئمة والمجتمع، وسبل تطوير الخطاب الديني ومعالجة القضايا المعاصرة.

وفي كلمته، أعرب وزير الأوقاف عن تقديره للأكاديمية الوطنية للتدريب وقياداتها، مستعيدًا تجربته السابقة بها مشرفًا على البرنامج الرئاسي لتدريب الأئمة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019، ومؤكدًا اعتزازه بانتمائه إلى هذا الصرح الوطني. وأوضح أن البرنامج الحالي يمثل مرحلة متقدمة من منظومة إعداد الأئمة وتأهيلهم، ويمتد على مدار شهرين ونصف بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية الأوقاف الدولية، مستهدفًا إعداد كوادر تمتلك مهارات علمية وتدريبية وقيادية متميزة.

وأكد الوزير أن الرؤية تقوم على إعداد كوادر متميز لوزارة الأوقاف في كل مديرية، تمتلك أدوات اكتشاف الكفاءات، وتحديد مستويات الأداء العلمي والمهني للأئمة، ووضع البرامج المناسبة لتطويرهم؛ سواء بدعم المتميزين، أو تأهيل من يحتاجون إلى مزيد من التدريب، أو معالجة جوانب القصور والاضطراب الفكري. وشدد على أن المشاركين سيكونون نواة لفريق عمل مساعد للوزارة، يُسهم في تطوير أداء الأئمة والخطباء وتصميم برامج تدريبية تلبي احتياجاتهم، مؤكدًا أهمية التواصل الدوري معهم لمتابعة جهود التطوير في مختلف المديريات.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إعداد عالِم رباني تقيّ وناجح ومبدع، قادر على تحمل المسئولية وابتكار حلول للمشكلات المعقدة وتصميم برامج تدريبية لزملائه، بما يسهم في تقديم خطاب ديني أخلاقي وقيمي رشيد، ومواجهة التطرف والانحرافات السلوكية، والتعامل الواعي مع تحديات المجتمع. وثمّن جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، داعيًا مؤسسات الدولة ذات الخبرة والكفاءة إلى المشاركة في استكمال تأهيل هذه الكوادر، بما يعزز قدراتها ويمكّنها من أداء دورها في تطوير العمل الدعوي.

وعقب المحاضرة، فُتح باب المناقشات مع الأئمة المشاركين، حيث عرض فريق التدريب بالوزارة نموذجا من عملهم متمثلا في تلخيص «موسوعة الرد على خوارج العصر»، التي تقع في 5 مجلدات كبيرة، في نحو 100 صفحة، وهو ما استقبله الوزير بالتقدير ووجه إلى ترجمة هذا المختصر إلى عشرين لغة وتوزيعه بعد شهرين على كل العلماء والمؤسسات الدينية التي تشارك في ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بعد القادم

وأوضح أن هذا التلخيص يمثل منتجًا علميًا مهمًا يمكن إخراجه في صورة كتاب مستقل، وتوزيعه عبر مجلة «منبر الإسلام» وعلى الأئمة، بما يسهم في معالجة قضايا الفكر المشوش ومسائل التكفير وغيرها من القضايا الفكرية المهمة.

واستعرض الوزير تجربة «ملتقى الفكر الإسلامي الدولي»، الذي انطلق في رمضان الماضي بصورة أسبوعية، ثم أصبح يُعقد شهريًا في اليوم الأول من كل شهر هجري، بمسجد الإمام الحسين، في السابعة صباحًا، بمشاركة علماء من مصر ومختلف دول العالم، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الدول المشاركة من 14 دولة في الملتقى الأول إلى 54 دولة في الملتقى التاسع.

كما أشار إلى جهود الوزارة في إعداد مختصر لكتاب «الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي، وترجمته إلى 20 لغة، وإهدائه إلى علماء العالم الإسلامي المشاركين في الملتقى، عقب إهدائه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال المولد النبوي الشريف.

وأعلن وزير الأوقاف اعتماد تلخيص «موسوعة الرد على خوارج العصر» ليكون الإصدار العلمي المترجم إلى 20 لغة، المقرر إهداؤه إلى علماء العالم الإسلامي في الملتقى المقبل بعد نحو شهرين، موجّهًا بمراجعة التلخيص وصياغته النهائية خلال أسبوع، تمهيدًا لإحالته إلى الترجمة.

واختُتمت الفعالية بمناقشات مع الأئمة حول مستهدفات البرنامج وآليات تطوير الأداء، ودور الكوادر المؤهلة في اكتشاف الكفاءات وتأهيلها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل الدعوي والعلمي بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.