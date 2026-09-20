حزب الوعي عن مؤتمر الحكومة في أكتوبر القادم: مطلوب كشف حساب للسياسات لا للمشروعات

قال حزب الوعي، إنه يتابع باهتمام استعداد الحكومة للمؤتمر المزمع عقده خلال شهر أكتوبر القادم، لعرض الإنجازات والرد على تساؤلات الرأي العام.

وأضاف الحزب، في بيان اليوم الأحد، أنه يفضل النظر إلى مؤتمر أكتوبر لا مجرد مراجعة لما مضى، وإنما بداية لعبور جديد؛ لمعرفة الوضع الحالي، والنجاحات المحققة والإخفاقات، وما يتطلب تغييره، للعبور من واقع صعب إلى مستقبل أفضل يليق بمصر وبما تملكه من إمكانات.

وأردف أن إعادة عرض المشروعات القومية، أو أعداد الطرق والكباري والمنشآت، أو التشريعات والبرامج التي صدرت وأُطلقت، لن تمثل في ذاتها إضافة جديدة، موضحا أنها مشروعات وأعمال نُفذت بالفعل، وعُرض جانب كبير منها مرارًا، ويعرفها المواطن ويرى الكثير منها على أرض الواقع.

وتابع: "ما نريده هذه المرة هو الانتقال من عرض ما تم إلى تقييم أثره على حياة المواطنين، ومن سرد الإنجازات إلى كشف حساب حقيقي للسياسات العامة".

وواصل: "إنشاء مدرسة أو جامعة أو مستشفى هو مُخرج، لكن ما ينبغي تقييمه هو ما أحدثه من تحسن في جودة التعليم، أو زيادة فرص التعلم، أو إتاحة الرعاية الصحية وتحسين مستواها، وإنشاء طريق أو كوبري لا يُقيّم فقط بعدد الكيلومترات أو حجم الإنفاق، وإنما بما حققه من خفض لزمن وتكلفة الانتقال، وتحسين الربط، وإنشاء مدينة جديدة لا يُقيّم بحجم ما أُقيم فيها من مبانٍ وطرق ومرافق، ولا بما تم بيعه من أراضٍ ووحدات، وإنما بما إذا كانت قد تحولت بالفعل إلى مدينة حية تحقق الغرض الذي أُنشئت من أجله".

وقال إن إصدار قانون لا يمثل في ذاته نهاية المطاف؛ موضحا أن المعيار هو مدى تحقيقه للهدف الذي صدر من أجله، سواء كان تيسير ممارسة الأعمال، أو زيادة الامتثال والحصيلة الضريبية، أو خفض الجريمة، أو حماية الحقوق، أو رفع كفاءة المؤسسات.

وطالب الحزب الحكومة بالإجابة خلال المؤتمر القادم، على اسئلة أهمها ماذا كان المستهدف، ولماذا اختير ضمن الأولويات، وكم كانت تكلفته المقدرة وكم بلغت تكلفته الفعلية، وماذا تحقق ومن استفاد، وما الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق مقابل الموارد التي أُنفقت.

وأكد الحزب، أن الصدمات الخارجية، مهما بلغت حدتها، لا ينبغي أن تصبح تفسيرًا عامًا لكل ما لم يتحقق من مستهدفات.