حذّر مقر خاتم الأنبياء المركزي، القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، من تصعيد عسكري جديد مع الولايات المتحدة، معلناً أن طهران تلقت معلومات تفيد باستعداد واشنطن لاستئناف عملياتها القتالية ضد إيران.

وقال المقر، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، إن المعلومات التي وصلت إلى طهران تشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف عمليات عسكرية ضد إيران، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية .

وأضاف أن أي هجوم أمريكي جديد سيقابَل برد عسكري متواصل، محذراً من أن القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة ستكون ضمن نطاق الاستهداف في حال وقوع هجوم على إيران.

كما وجّه مقر خاتم الأنبياء تحذيراً إلى دول المنطقة، قائلاً إن الدول التي تساند أي هجوم أميركي على إيران ستُعد، وفق الموقف الإيراني المعلن، طرفاً في الصراع.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال تجدد العمليات العسكرية، بالتزامن مع استمرار الاتصالات السياسية بين طهران وواشنطن.

وكان مسؤول أمني إيراني بارز قد أعلن أن بلاده أبلغت وسطاء بشروط لاستئناف المحادثات، من بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الأميركي.

وفي المقابل، أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيارات مرتبطة بمسار الحرب، بما في ذلك احتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة، فيما أبقت واشنطن قواتها في المنطقة في حالة استعداد.