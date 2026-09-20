اعتقلت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، والد الشهيد سامي زوايدة وشقيقه، بعد اقتحام بيت العزاء في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت العزاء الذي أقامته العائلة قرب دوار النسيم شرقي مدينة جنين، واعتقلت والده حسن زوايدة وشقيقه طارق زوايدة، خلال تواجدهما لاستقبال المعزين، وفق وكالة سند.

يذكر أن عائلة الشهيد زوايدة تقيم في حي الألمانية شرقي مدينة جنين، بعد أن أجبرها الاحتلال على النزوح قسرا عن مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب نحو 21 ألفا من سكان المخيم، تزامنا مع بدء عدوانه الواسع والمتواصل على المخيم مطلع العام 2025.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب سامي حسن حسين زوايدة (32 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، واحتجاز جثمانه.

واستشهد زوايدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت المركبة التي كان يستقلها مع مواطن آخر في المنطقة الشرقية من محافظة جنين، بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس ضد جنود الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال، وفق بيان له، أنه قتل فلسطينيا، وأصاب آخر واعتقله، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس ضد قواته التي كانت تعمل في منطقة مستوطنة "جانيم" شرقي مدينة جنين.