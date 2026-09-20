لبيرمان يحرض على تدمير قرية فلسطينية عقب هجوم حلميش

حرض رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الأحد، الجيش الإسرائيلي على اقتحام وتدمير قرية فلسطيني قال إنه منفذ عملية إطلاق النار، قرب مستوطنة "حلميش" وسط الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، قُتل مستوطن متأثرا بإصابته بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش" (نفيه تسوف) وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال مصاب فلسطيني من مستشفى بمحافظة رام الله والبيرة، مدعيا أنه منفذ عملية إطلاق النار.

وقال ليبرمان، في منشور على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الهجوم وقع عشية "يوم الغفران" حيث أطلق الفلسطيني النار "في نبع بمنطقة بنيامين (عين ريا) وقتل مواطنا إسرائيليا".

وأضاف: "يجب على الجيش الإسرائيلي دخول القرية التي خرج منها المخرب وتسويتها بالأرض. يجب فرض ثمن باهظ، فلا رحمة مع الإرهاب".

والأحد، قالت القناة 12 العبرية: "أُعلن عن مقتل الرجل الذي أُصيب بجروح بالغة الخطورة في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نفيه تسوف".

وكانت القناة أفادت في وقت سابق الأحد، بإصابة مستوطن بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب المستوطنة الواقعة شمال غربي مدينة رام الله، قبل الإعلان عن وفاته.

وعن الحدث ذاته، قالت هيئة البث العبرية، إنه تم إطلاق النار من سيارة عابرة باتجاه مستوطنين كانوا يستحمون في نبع "عين ريا"، بالقرب من مستوطنة "نفيه تسوف".

و"عين ريا" هو نبع فلسطيني، يقع في منطقة حرج النبي صالح، التي أقيمت عليها مستوطنة "نفيه تسوف".

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، اعتقال مصابا من مستشفى فلسطيني بمحافظة رام الله والبيرة وادعى أنه منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حلميش".