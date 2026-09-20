بن غفير يقتحم الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدى طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى.

وأعربت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية عن إدانتها واستنكارها القاطع لاقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، رفقة أعداد من المستعمرين وبحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأكدت أن هذه الاقتحامات المتكررة والخطوات الاستفزازية تمثل تعديًا صارخًا على حرمة أقدس المقدسات الإسلامية، ومحاولة خبيثة لفرض واقع جديد والتغيير من الوضع التاريخي والقانوني القائم «الاستاتيكو» في المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة إن استمرار هذه الانتهاكات الممنهجة يغذي مشاعر الغضب لدى المسلمين في أنحاء العالم كافة، ويشكل استخفافًا بعيدًا عن القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل احترام المصلين وحماية الأماكن المقدسة.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ودول العالم العربي والإسلامي إلى تحمل مسئولياتها والتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، والتعديات المتواصلة على العاصمة المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وأكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة.