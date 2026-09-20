استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال بزعم محاولة دهس جنود شرقي جنين

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، قرب حاجز «غانيم» شرق مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعدما أطلق جنود الاحتلال النار على مركبة كان يستقلها فلسطينيان، فيما زعم جيش الاحتلال أن أحدهما حاول تنفيذ عملية دهس ضد جنوده.

وأكد جيش الاحتلال، أنه أطلق النار على فلسطيني حاول دهس جنود عند حاجز «غانيم»، قبل أن يعلن لاحقًا مقتل الفلسطيني في المكان، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن هويته أو ملابسات إطلاق النار.

وفي السياق، أفاد مراسل وكالة «شهاب» بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطينيين اثنين قرب حاجز «غانيم» شرق جنين، في حين لم تتضح حتى الآن بصورة مستقلة حالة الشاب الثاني الذي كان داخل المركبة، وسط تضارب في المعطيات الأولية بشأن حصيلة الحادث.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار ظهر اليوم تجاه مركبة كانت تقل شابين قرب معسكر جيش الاحتلال الجديد في منطقة حداد بمدينة جنين، فيما زعم الاحتلال أن إطلاق النار جاء عقب محاولة تنفيذ عملية دهس.

ويأتي إطلاق النار في منطقة تشهد تصعيدًا عسكريًا واستيطانيًا متزايدًا، إذ كانت قوات الاحتلال قد أقامت موقعًا عسكريًا جديدًا في محيط منطقة حداد شرق جنين، بالتزامن مع تشديد انتشارها العسكري في المنطقة.

وفي 13 أغسطس الماضي، أعاد مستوطنون إقامة مستوطنة «غانيم» شرق جنين، بعد 21 عامًا من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط عام 2005، فيما أغلقت قوات الاحتلال آنذاك مداخل وطرقًا فرعية على امتداد الطريق من دوار حداد وصولًا إلى حاجز الجلمة العسكري بحجة توفير الحماية للمستوطنين المشاركين في إعادة إقامة المستوطنة.

وسبق أن شهدت المنطقة نفسها حوادث إطلاق نار واستهداف لفلسطينيين؛ ففي يوليو الماضي استشهد الشاب يزن فخري صوافطة، البالغ 25 عامًا، برصاص الاحتلال قرب دوار حدادة شرق جنين، فيما زعم الاحتلال حينها أن الشاب نفذ عملية طعن قرب نقطة عسكرية مستحدثة في محيط «غانيم».

ويأتي حادث اليوم في ظل تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها ومداهماتها وعمليات إطلاق النار، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في عدد من المحافظات.