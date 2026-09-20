فينورد يعتلي قمة الدوري الهولندي مؤقتا بعد فوز كاسح

واصل فينورد عروضه القوية وحقق فوزاً كبيراً على ضيفه أوتريخت 5 / صفر اليوم الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الهولندي.

وحسم فينورد الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني، ليحقق فوزه ثاني انتصار مدوي على التوالي بعد تغلبه على زفوله 7 / صفر في الجولة السابقة.

وافتتح أنيس حاج موسى التسجيل لفينورد في الدقيقة السادسة، بعدما انطلق بالكرة من نصف ملعب فريقه وتقدم دون أي عناء قبل أن يسدد من مسافة قريبة في شباك فاسيليوس باركاس.

وبعد أقل من ثلاث دقائق، أضاف ناتشو فيري الهدف الثاني بعدما سيطر بشكل رائع على الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

وعاد حاج موسى ليهز الشباك مجدداً في الدقيقة 33، بعدما سمح له آرثر زاجري بالدخول إلى منطقة الجزاء قبل أن يسدد في الزاوية القريبة، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفينورد.

ولم يتمكن أوتريخت من لمس الكرة داخل منطقة جزاء فينورد طوال الشوط الأول، كما اضطر مهاجمه أرتيم ستيبانوف إلى مغادرة الملعب قبل الاستراحة بعدما تعرض للإصابة.

وأضاف لوتشيانو فالينتي الهدف الرابع لفينورد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد نيكلاس فيسترلوند داخل منطقة جزاء أوتريخت.

واختتم جوسو ديارا خماسية أصحاب الأرض في الدقيقة 64، بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة بهدوء في الزاوية البعيدة.

وصعد فينورد مؤقتاً إلى صدارة الدوري الهولندي برصيد 17 نقطة، في انتظار مباراتي أيندهوفن وألكمار، بينما يحتل أوتريخت المركز الخامس عشر برصيد خمس نقاط.