 زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 2000 طائرة مسيرة و19 صاروخا على أوكرانيا خلال أسبوع - بوابة الشروق
الأحد 20 سبتمبر 2026 5:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 2000 طائرة مسيرة و19 صاروخا على أوكرانيا خلال أسبوع

كييف - د ب أ
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 4:27 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 4:27 م

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن روسيا أطلقت، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2000 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا، معظمها تعمل بمحركات نفاثة، بالإضافة إلى 1700 قنبلة جوية و19 صاروخا من طرز مختلفة.

وقال زيلينسكي، عبر صفحته على فيسبوك، "خلال هذا الأسبوع وحده، أطلقت روسيا أكثر من 2000 طائرة مسيرة هجومية علينا، معظمها تعمل بمحركات نفاثة، بالإضافة إلى 1700 قنبلة جوية و19 صاروخا من طرز مختلفة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف زيلينسكي، أن القوات الروسية استهدفت، أمس السبت، ديرا للرجال في منطقة خيرسون بطائرة مسيرة من طراز "إف بي في"، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد رجال الدين وإصابة 4 آخرين.

وقال الرئيس الأوكراني إن البنية التحتية الحيوية والمدنية في مناطق خاركيف وسومي وأوديسا تعرضت أيضا للاستهداف.

وأضاف زيلينسكي أن الهجمات استهدفت كذلك مبان سكنية في منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا.

وأوضح زيلينسكي أن مناطق فينيتسا وكييف وجيتومير وتشيركاسي تعرضت لهجمات أيضا اعتبارا من مساء أمس السبت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك