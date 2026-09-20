زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 2000 طائرة مسيرة و19 صاروخا على أوكرانيا خلال أسبوع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن روسيا أطلقت، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2000 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا، معظمها تعمل بمحركات نفاثة، بالإضافة إلى 1700 قنبلة جوية و19 صاروخا من طرز مختلفة.

وقال زيلينسكي، عبر صفحته على فيسبوك، "خلال هذا الأسبوع وحده، أطلقت روسيا أكثر من 2000 طائرة مسيرة هجومية علينا، معظمها تعمل بمحركات نفاثة، بالإضافة إلى 1700 قنبلة جوية و19 صاروخا من طرز مختلفة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف زيلينسكي، أن القوات الروسية استهدفت، أمس السبت، ديرا للرجال في منطقة خيرسون بطائرة مسيرة من طراز "إف بي في"، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد رجال الدين وإصابة 4 آخرين.

وقال الرئيس الأوكراني إن البنية التحتية الحيوية والمدنية في مناطق خاركيف وسومي وأوديسا تعرضت أيضا للاستهداف.

وأضاف زيلينسكي أن الهجمات استهدفت كذلك مبان سكنية في منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا.

وأوضح زيلينسكي أن مناطق فينيتسا وكييف وجيتومير وتشيركاسي تعرضت لهجمات أيضا اعتبارا من مساء أمس السبت.