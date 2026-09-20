ترامب يلمح إلى احتمال اتخاذ قرار مهم بشأن إيران قريبا: الأفضل لهم أن يحسنوا التصرف

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى احتمالية اتخاذ «قرار مهم» بشأن إيران قريبًا، داعيًا الإيرانيين إلى «حسن التصرف».

ونقل مراسل «فوكس نيوز» تيري ينجست، عن الرئيس الأمريكي قوله إنه في «مرحلة اتخاذ القرار» بشأن إيران، مشيرًا إلى أن «أمورًا مهمة» قد تحدث قريبًا.

وبحسب الشبكة الأمريكية، وجّه ترامب تحذيرًا شديد اللهجة لطهران، قائلًا إن على إيران «حسن التصرف». لكنه أشار في نفس الوقت، إلى أنه لا يزال مُنفتحًا على لقاء الرئيس الإيراني.

من جهتها، حذّرت القيادة المركزية لخاتم الأنبياء التابعة للجيش الإيراني من استئناف الولايات المتحدة الأمريكية عملياتها ضد إيران، قائلة إن واشنطن حصلت، وفق معلوماتها، على موافقة بعض دول المنطقة خلال اجتماع عُقد في دولة أوروبية.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، أضافت القيادة، في بيان، أنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على أي تحرك عسكري ضد إيران، فإن القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة ستكون عرضة لهجمات متواصلة، مؤكدة أن تلك الهجمات ستكون، بحسب البيان، «فعّالة ومؤلمة» ومن دون قيود.

كما حذّرت القيادة الدول الإقليمية من دعم الولايات المتحدة، قائلة إن أي دولة تنحاز إلى واشنطن فيما وصفته بـ«سياستها المزدوجة» تجاه إيران ستُعد شريكًا في أي عمل يستهدف الجمهورية الإسلامية.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية لن تلتزم، في هذه الحالة، بما وصفه بـ«ضبط النفس أو مراعاة الأخلاق» تجاه تلك الدول.

وفي وقت سابق، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، إن «حسابات الرئيس الأمريكي بشأن إيران كانت خاطئة»، مؤكدا أن «طهران باتت أكثر استعدادا من أي وقت مضى للدفاع عن نفسها في مواجهة أي هجوم أمريكي محتمل، وأنها ستستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة بصورة أشد إذا تعرضت لهجوم».

جاء ذلك في حديث رضائي مع قناة «الجزيرة» القطرية، حيث أكد أن «الحرب بدأت بتحريض من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو»، مضيفا أن «من مصلحة واشنطن الموافقة على شروط إيران للخروج من الحرب»، وأكد أن «تهديدات ترامب لن تفضي إلى أي نتيجة».

ونوه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن «إيران مستعدة لخوض حرب مصيرية»، لافتًا إلى أن «طهران تعرف نقاط ضعف الجيش الأمريكي، وأنها أكثر استعدادا من أي وقت مضى للتصدي للهجمات الجوية الأمريكية».