عبد المنعم أساسيا في تشكيل نيس أمام ليل بالدوري الفرنسي

أعلن أوليفير بانتالوني، المدير الفني لنادي نيس، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه ليل، في السادسة والربع من مساء اليوم، الأحد، على ملعب أليانز ريفييرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي الممتاز.

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم، نجم المنتخب الوطني ومدافع الفريق، ليستمر ظهوره في التشكيل الأساسي للمرة الرابعة على التوالي.

ويحتل نيس، قبل مباراة اليوم، المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطتين من 4 مباريات، فيما يحتل فريق ليل المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويدخل فريق نيس مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: ياهفان ديوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - يوسف ندايشيميي و خافيير ماندزا.

خط الوسط: نيلز نكونكو - أكسيل فيتسل - جبريل كوليبالي و جوناثان كلوس.

الهجوم: جوتيير هاين - إيلي واهي و محمد عمورة.