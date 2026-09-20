 عبد المنعم أساسيا في تشكيل نيس أمام ليل بالدوري الفرنسي - بوابة الشروق
الأحد 20 سبتمبر 2026 5:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

عبد المنعم أساسيا في تشكيل نيس أمام ليل بالدوري الفرنسي

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 5:32 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 5:32 م

أعلن أوليفير بانتالوني، المدير الفني لنادي نيس، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه ليل، في السادسة والربع من مساء اليوم، الأحد، على ملعب أليانز ريفييرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي الممتاز.

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم، نجم المنتخب الوطني ومدافع الفريق، ليستمر ظهوره في التشكيل الأساسي للمرة الرابعة على التوالي.

ويحتل نيس، قبل مباراة اليوم، المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطتين من 4 مباريات، فيما يحتل فريق ليل المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويدخل فريق نيس مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: ياهفان ديوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - يوسف ندايشيميي و خافيير ماندزا.

خط الوسط: نيلز نكونكو - أكسيل فيتسل - جبريل كوليبالي و جوناثان كلوس.

الهجوم: جوتيير هاين - إيلي واهي و محمد عمورة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك