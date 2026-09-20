أعلنت القوات الحكومية في اليمن ،اليوم الأحد، استهداف عناصر وآليات حوثية في محافظة البيضاء وسط البلاد، وإسقاط طائرة مسيرة للجماعة قرب باب المندب.

وقال المتحدث العسكري للجيش اليمني العقيد ماجد النزيلي، في بيان عبر منصة "إكس"إن القوات الحكومية "استهدفت عناصر وعتادا لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في محافظة البيضاء".

ونشر النزيلي مقطع فيديو قال إنه يوثق لحظة استهداف عناصر حوثية في البيضاء، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جانبها، أعلنت قوات "درع الوطن" الحكومية ، في بيان عبر منصة إكس، أن أفراد اللواء الأول التابع لها "تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي أثناء تحليقها في أجواء جبهة كهبوب بمحاذاة باب المندب".

ونشرت القوات مقطع فيديو أفادت بأنه للطائرة المسيرة التي جرى إسقاطها، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن نوعها أو مهمتها.

يشار إلى أن جبهة كهبوب تطل على مضيق باب المندب، ويتيح السيطرة عليها الإشراف الناري على أجزاء مهمة من المضيق البحري الدولي، وسبق أن شهدت مواجهات متكررة بين القوات الحكومية والحوثيين.

وما تزال غالبية مناطق الجبهة تحت سيطرة القوات الحكومية، وسط هجمات متكررة من الحوثيين في محاولات للسيطرة عليها لتعزيز نفوذهم على باب المندب وتوسيع السيطرة باتجاه محافظة لحج.

ومنذ مطلع سبتمبر الجاري، تصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات الحديدة وتعز ولحج، ومناطق أخرى من اليمن، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، ونزوح أكثر من 100 ألف شخص.

وأدت المواجهات، وفق مصادر عسكرية، إلى سيطرة مسلحي الحوثي على عدة مديريات في الساحل الغربي، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولًا إلى جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب.