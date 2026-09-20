 القوات الإسرائيلية تقتحم مستشفى في رام الله وتنصب حاجزين عسكريين شرق بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الإسرائيلية تقتحم مستشفى في رام الله وتنصب حاجزين عسكريين شرق بيت لحم

رام الله - د ب أ
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 4:34 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 4:34 م

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، مستشفى "اتش كلينك" التخصصي في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية وداهمت المستشفى، ومنعت المركبات من المرور".

على صعيد آخر، نصبت القوات الإسرائيلية، اليوم، حاجزين عسكريين على مدخلي قريتين في محافظة بيت لحم، واقتحمت بلدة شرق المحافظة.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصدر أمني قوله إن "قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيسي لقرية بتير غرب بيت لحم، وآخر عند مدخل قرية واد فوكين، وأوقفت مركبات المواطنين وعرقلت حركتهم".

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